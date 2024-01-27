Индия и Франция договорились о совместном производстве военной техники

Индия и Франция достигли соглашения о совместном производстве военной техники, включая вертолеты и подлодки, для индийских вооруженных сил и для дружественных государств.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство Индии.

Договоренностей удалось достичь в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию. Накануне он был главным гостем военного парада в честь Дня Республики Индии, встречался с премьером Нарендрой Моди, присутствовал на государственном приеме, который давала президент Индии Драупади Мурму.

Цитируя заявление, Interfax.ru отмечает, что Макрон и Моди договорились расширять связи в военном производстве, ядерной энергетике, исследованиях космоса, использовании средств искусственного интеллекта в здравоохранении, сельском хозяйстве, по тематике климатических изменений.