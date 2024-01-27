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У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 27 января в Эгейском море недалеко от города Измир.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Агентство по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Очаг находился на глубине 8,5 км.

По данным турецких СМИ, землетрясение ощущалось во многих прибрежных районах, вызвав панику среди местных жителей.

Губернатор Измира Сулейман Эльбан заявил в эфире, что не располагает информацией о последствиях подземного землетрясения.

 


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