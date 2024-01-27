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МИД РА обвиняет Азербайджан в злоупотреблении вопросом карт и попытке использовать его для эскалации

МИД РА обвиняет Азербайджан в злоупотреблении вопросом карт и попытке использовать его для эскалации

В МИД Армении отреагировали на заявление МИД Азербайджана о готовности армянской стороны передать новые карты минных полей.

Как передает Арменпресс, в X-микроблоге МИД РА написано, что Армения также в качестве меры доверия, руководствуясь гуманитарными соображениями, подготовила новые карты минных полей, сделав поправки по данным бывших чиновников Нагорного Карабаха с целью передать их Азербайджану.

"К сожалению, эта инициатива была сразу же воспринята азербайджанской стороной в весьма негативном и саркастическом ключе, что сводит на нет усилия Армении по укреплению доверия. Баку продолжает манипулировать темой и превращает этот позитивный шаг Еревана в повод для эскалации и негативной риторики", - заявили в МИД Армении.

 Ранее МИД Азербайджана отреагировал на заявление СНБ Армении от 25 января 2024 года о готовности предоставить Азербайджану карты заминированных территорий (8 справочников), заявив, что "Целью Еревана является не способствовать гуманитарному процессу, и этот шаг не может рассматриваться как средство укрепления доверия».

Как сказано в сообщении СНБ РА, в ближайшие дни азербайджанской стороне будут переданы 8 новых журналов карт минных полей.

 


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