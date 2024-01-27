На всей территории Армении идет снег, есть закрытые автомагистрали

По состоянию на 27 января на всей территории Республики Армения идет снег.

Как передает Арменпресс, в Дорожном департаменте сообщают, что дороги закрыты и непроходимы. Участок дороги Ванадзор-Дилижан закрыт для автомобилей с прицепом.

Перевал Варденяц и автодорога Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта.

Степанаванский перевал закрыт для транспорта с прицепом и труднопроходим для других видов транспорта.

Повороты Спитака труднопроходимы для автомобилей с прицепом.

В районе населенного пункта Ланджик сильная метель.

Другие автомагистрали межгосударственного и республиканского значения открыты.