Ваша жизнь—поучительный пример победы человека над судьбойи непоколебимой ответственности. Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 85-летия со дня рождения народного артиста Республики Армения Тиграна Мансуряна.

Как передает Арменпресс, в послании говорится:

«Дорогой Маэстро,

Сердечно поздравляю Вас с 85-летием. Ваша жизнь и биография, начавшаяся с эмиграции, увенчавшаяся достижением творческих высот, а затем продолжившаяся деятельностью интеллигента независимого государства, представляет собой заслуживающий внимания удивительный и поучительный пример победы человека над судьбой и непоколебимой ответственности.

Ваш личный образ – вызывающий уважение уникальный пример скромности и благовоспитанности. Почему Вас так сильно любят в Республике Армения? Потому что в Вашей музыке люди видят и узнают себя, свои эмоции и чувства, боль и радость, разочарования и мечты. Армяне считают созданную Вами музыку своей, они также считают своим и Вас, и это самая высокая возможная оценка творца, интеллигента, гражданина.

Ваши рассказы о детских годах в Артике для меня незабываемы. В ближайшее время мы планируем провести капитальный ремонт носящего Ваше имя культурного центра Артика, реализовать там комплексную программу, чтобы в нем сформировалась и развивалась образовательная и культурная среда, достойная Вашего имени.

Дорогой Маэстро,

Я рад, что и сегодня Вы продолжаете творить со всей своей энергией. Еще раз поздравляя Вас, желаю здоровья и бесконечного творческого счастья».