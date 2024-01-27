Комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести призывает Азербайджан активизировать сотрудничество

Республика Армения с ноября 2020 года передала Азербайджанской Республике тела 51 азербайджанца, погибших в 44-дневной войне, а также материалы о возможных местах нахождения тел около 50 человек, погибших в 90-е годы, которые были получены от представителей Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Межведомственная комиссия, занимающаяся вопросами пленных, заложников и пропавших без вести лиц, в ответ на регулярно распространяемый различными государственными органами Азербайджанской Республики тезис о том, что Республика Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана.

"Помимо этого, Азербайджану были переданы кости 140 азербайджанцев, погибших в 90-е годы, которые получены от представителей Нагорного Карабаха.

Считаем необходимым напомнить, что с начала 90-х годов 993 гражданина Республики Армения и армян Нагорного Карабаха, в 44-дневной войне 2020 года и после этого считаются пропавшими без вести, Республика Армения серьезно заинтересована в выяснении их судеб.

Республика Армения неоднократно заявляла, в том числе на самом высоком и высшем уровне, что готова сотрудничать с Азербайджанской Республикой в ​​целях выяснения судеб лиц, считающихся пропавшими без вести", - говорится в заявлении.

Межведомственная комиссия РА по вопросам пленных, заложников и пропавших (местонахождение неизвестно) без вести лиц, во исполнение соглашения, зафиксированного в совместном заявлении аппарата премьер-министра РА и администрации президента Азербайджана 7 декабря 2023 года - о реализации дополнительных мер доверия, предлагает соответствующей структуре Азербайджана активизировать сотрудничество.