Время в Ереване: 11:07,   27 Январь 2024

Европейские индексы - 26-01-24

Европейские индексы - 26-01-24

МОСКВА, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 16961.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.28% и составил 7634.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.40% и составил 7635.09 пункта, а российский RTSI снизился на 0.84% и составил 1109.95 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]