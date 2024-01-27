Европейские индексы - 26-01-24
МОСКВА, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 16961.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.28% и составил 7634.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.40% и составил 7635.09 пункта, а российский RTSI снизился на 0.84% и составил 1109.95 пункта.
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- 10:50 Европейские индексы - 26-01-24
- 10:49 Американские индексы - 26-01-24
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