Европейские индексы - 26-01-24

МОСКВА, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 16961.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.28% и составил 7634.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.40% и составил 7635.09 пункта, а российский RTSI снизился на 0.84% и составил 1109.95 пункта.