Цены на цветные металлы - 26-01-24

ЛОНДОН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.90% и составила 2250.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.37% и составила 8547.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.63% и составила 2144.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.99% и составила 16790.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.28% и составила 26725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.23% и составила 2590.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.