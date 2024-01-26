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РФ передала главе МИД Армении приглашение посетить Москву для обсуждения договора с Баку: Захарова

РФ передала главе МИД Армении приглашение посетить Москву для обсуждения договора с Баку: Захарова

Москва несколько дней назад передала главе МИД Армении Арарату Мирзояну очередное приглашение посетить РФ для обсуждения мирного договора Еревана с Баку. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приглашение Арарату Самвеловичу Мирзояну на консультации в Москву о проблематике мирного договора направлялось неоднократно, начиная с сентября прошлого года, помимо всего прочего, это обсуждалось в ходе двусторонних контактов на различных уровнях. Последний сигнал в Ереван был передан буквально несколько дней назад", - указала дипломат.


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