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Пашинян и Гарибашвили обсудили модели осуществления совместного таможенного контроля на пограничных пунктах

Пашинян и Гарибашвили обсудили модели осуществления совместного таможенного контроля на пограничных пунктах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе заседания армяно-грузинской межправкомиссии обсудили возможности разблокирования торговых и транспортных каналов на Южном Кавказе и создания новых коммуникаций. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что, в контексте достижения экономического прогресса две страны отметили важность наличия надежной инфраструктуры, подчеркнули возможное сотрудничество в рамках транспортных сетей, энергетических систем, телекоммуникаций и других проектов, направленных на улучшение и углубление региональных связей.

“В этом контексте следует отметить, что  между таможенными органами двух стран активно обсуждаются модели осуществления совместного таможенного контроля на пунктах пропуска. Этот процесс окажет существенное влияние с точки зрения сокращения сроков совершения таможенных операций, эффективной организации функций и упрощения грузоперевозок”, - сказал премьер-министр.


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