Пашинян надеется, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс продолжится в полном объеме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили процесс армяно-азербайджанского урегулирования. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Пашинян заявил после заседания межправительственной комиссии Армения-Грузия.

“Я также проинформировал своего коллегу об усилиях, предпринимаемых правительством Армении по нормализации отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что воинственная и максималистская риторика не способствует процессу урегулирования.

Надеюсь, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс продолжится в полном объеме, чтобы завершить разработку мирного договора на основе уже согласованных и известных принципов”, - сказал премьер-министр.