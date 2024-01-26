Стратегическое партнерство между Арменией и Грузией откроет новые возможности для углубления сотрудничества: Пашинян

В Тбилиси под совместным председательством премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в приветственной речи премьер-министр Грузии отметил: “Господин премьер-министр, дорогой друг, приветствую Вас, приветствую Вашу делегацию. Уважаемые члены делегации, рад вас видеть. Благодарю моего дорогого коллегу господина Никола Пашиняна за то, что посетил нас. Для меня большая честь вновь принимать Вас в Грузии.

Хочу отметить важность заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как известно, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству – лучший способ укрепить транспортные, культурные и экономические связи между нашими странами.

Сегодняшнюю встречу делает еще более важной подписание Декларации о стратегическом экономическом партнерстве между Арменией и Грузией. Мы и без того были стратегическими партнерами, и этот факт сегодня должен быть официально зафиксирован. Думаю, это очень важное историческое решение, которое будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений, укреплению дружбы и партнерства.

Еще раз приветствую Вас, хочу попросить господина премьер-министра сказать слова приветствия”.

Премьер-министр Пашинян в своей речи, в частности, отметил:

“Уважаемый премьер-министр Гарибашвили,

Уважаемые участники заседания,

Дамы и господа,

Сердечно приветствую премьер-министра Грузии, моего хорошего друга Ираклия Гарибашвили и всех участников 13-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших грузинских коллег за традиционно теплый прием.

Должен констатировать, что сегодня отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень и зафиксировали успехи в самых разных сферах, а председательство на заседаниях межправительственной комиссии на уровне премьер-министров двух стран говорит о высокой оценке двусторонних отношений.



Экономическое сотрудничество между нашими странами имеет большой потенциал, и наша задача – способствовать его полному раскрытию и реализации. В этой связи важная роль в углублении и укреплении экономических связей между сторонами принадлежит Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



Хочу с удовлетворением констатировать, что повестка заседания межправкомиссии достаточно насыщенная и включает такие направления двустороннего сотрудничества, как транспорт, коммуникации, энергетика, информационные технологии, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, образование и наука, культура, охрана окружающей среды и т.д. Считаю важным полную реализацию достигнутых в рамках заседания договоренностей, что придаст новое качество и содержание отношениям между нашими странами.

С удовлетворением должен констатировать, что в прошлом году объем торгового оборота между двумя странами превысил 1 млрд долларов. Уверен, что это не предел, и в ближайшие годы положительная динамика торгового оборота сохранится благодаря росту экономик двух стран и углублению взаимодействия.

Уважаемые присутствующие,

Многоуважаемый господин премьер-министр.

В контексте существующих в отношениях между двумя странами реалий созданы новые возможности для реализации совместных проектов и сотрудничества. В этой связи примечательно, что принято решение об установлении стратегического партнерства между Арменией и Грузией. Уверен, что этот формат соответствует текущему уровню отношений между нашими странами, а также откроет новые возможности для дальнейшего углубления взаимодействия.

В завершение хочу еще раз поблагодарить за организацию приема армянской делегации на высоком уровне и пожелать участникам заседания успехов и эффективной работы. Спасибо”.

