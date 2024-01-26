Америабанк - крупнейший налогоплательщик среди армянских банков

Америабанк является крупнейшим налогоплательщиком среди армянских банков уже шестой год подряд. По данным за январь-декабрь 2023г. банк перечислил в государственный бюджет налоги на общую сумму 25.7 млрд драмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, по сравнению с тем же периодом прошлого года, данный показатель вырос более чем в 3 раза. За 2022 год Америабанк перечислил в государственный бюджет 8.2 млрд драмов.

Америабанк занимает 7-е место в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, опубликованном Комитетом государственных доходов, по сравнению с 24-м местом в 2022г.

Америабанк

Америабанк является одним из ведущих финансово-технологических учреждений в Армении и играет важную роль в экономике страны. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.

Америабанк регулируется Центральным банком РА.