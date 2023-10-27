Предстоящие на 27 января мероприятия
18:01, Январь 26, 2024
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- 19:17 Пашинян и Гарибашвили обсудили модели осуществления совместного таможенного контроля на пограничных пунктах
- 19:11 Пашинян и Гарибашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Арменией и Грузией
- 19:05 Пашинян и Гарибашвили договорились завершить процесс делимитации армяно- грузинской границы
- 19:00 Пашинян надеется, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс продолжится в полном объеме
- 18:18 Москва всегда уделяла повышенное внимание гуманитарным вопросам армяно- азербайджанского урегулирования: Захарова
- 18:13 Стратегическое партнерство между Арменией и Грузией откроет новые возможности для углубления сотрудничества: Пашинян
- 18:07 Америабанк - крупнейший налогоплательщик среди армянских банков
- 18:01 Предстоящие на 27 января мероприятия
- 17:59 Грузия готова внести свой вклад в установление мира между Арменией и Азербайджаном: премьер-министр Грузии
- 17:45 Объем товарооборота между Арменией и Грузией превысил порог в 1 млрд долларов: Гарибашвили
- 17:31 Международный суд ООН предписал Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа
- 17:30 Армения и Грузия подписали соглашение о стратегическом партнерстве
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-01-24
- 17:24 Азиатские индексы - 26-01-24
- 17:04 Проармянская консолидация в более чем пятидесяти городах Европы в поддержку армян Арцаха
- 17:03 Всеармянский фонд “Айастан” предоставил около 200 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из НК
- 16:06 Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили провели приватную беседу
- 15:17 Посол ЕС выразил надежду, что Грузия быстро перейдет к следующему этапу процесса членства в ЕС
- 15:06 Генеральный директор Ucom выступил с лекцией в Школе этики
- 14:46 Посол Мкртчян встретился с руководителем межпарламентской группы дружбы Греция-Армения
- 14:37 Премьер-министр Армении прибыл в Грузию с рабочим визитом
- 14:32 МАГАТЭ не обнаружило никаких признаков использования ядерных материалов для производства оружия в Украине
- 13:41 Майя Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
- 13:26 В секторе Газа сообщили, что число жертв израильских ударов превысило 26 000
- 13:17 Южная Корея укрепит сотрудничество с США и Японией в ответ на сближение России и КНДР
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