Объем товарооборота между Арменией и Грузией превысил порог в 1 млрд долларов: Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвел итоги заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. Как сообщает Арменпресс, в ходе заявления для прессы после заседания премьер-министр Грузии отметил, что были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран в различных направлениях.

“У нас состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, где мы обсудили важные вопросы, связанные с торговыми отношениями. Должен отметить, что торговые отношения между нашими странами развиваются, объем товарооборота превысил порог в 1 млрд долларов. Армения является третьим торговым партнером и второй инвестиционной страной для Грузии, и мы приветствуем этот факт. В прошлом году у нас было почти миллион туристов из Армении, что важно для экономического развития нашей страны”, - сказал Гарибашвили.

По его словам, две страны являются не только соседями, но и исторически очень крепкими союзниками и друзьями.

“Правительства двух стран привержены дальнейшему углублению наших торгово-экономических отношений”, - заявил премьер-министр Грузии.