Генеральный директор Ucom выступил с лекцией в Школе этики

Генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян представил студентам Школы этики практические навыки управления бизнесом и успешные примеры их применения. Учащиеся разных возрастных групп и специальностей получили возможность прослушать лекцию об использовании эффективных инструментов для бизнеса. В практической лекции приняли участие юристы, специалисты по управлению персоналом, врачи и представители иных профессий.

«Сегодня бизнес в Армении обладает высокой ценностью и имеет определенные правила, которые становятся одним из залогов экономической стабильности страны. В этой области успеха можно достичь, сформировав системное бизнес-мышление, и придерживаясь правил добросовестной конкуренции. Для организации эффективного управления бизнесом необходимо проанализировать спрос и конкурентную среду, а также спроецировать мировые тренды на армянскую действительность. Помимо всего этого, крайне важно на своем примере построить бизнес-модель и установить правила взаимодействия как с сотрудниками, так и с партнерами. Одним из ключевых инструментов в бизнесе является строгое соблюдение правил, установленных в рамках принятой стратегии», – отметил генеральный директор Ucom Ральф Йирикян.

Ральф Йирикян рассказал о стратегическом мышлении, определении целей и о поисках механизмов их достижения на примере национального оператора связи Армении Ucom. Он подчеркнул, как важно не бояться ошибок и находить нестандартные решения проблем.

Подводя итоги, Ральф Йирикян заключил, что одним из фундаментальных условий достижения успеха во всех сферах бизнеса является инициативность. По окончании лекции генеральный директор Ucom ответил на вопросы участников и провел групповую дискуссию.

Школа этики - это уникальное как для Армении, так и для региона учебное заведение, предоставляющее учащимся возможность изучать национальные и международные принципы этики и нормы этикета, а также совершенствовать коммуникативные навыки.