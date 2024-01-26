Посол Мкртчян встретился с руководителем межпарламентской группы дружбы Греция-Армения

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян в Парламенте Греции встретился с ответственным секретарем парламентской фракции правящей партии «Новая демократия», руководителем межпарламентской группы дружбы Греция-Армения Ставросом Калафатисом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение посольства Армении в Греции, посол Армении выразил свою признательность в связи с формированием группы дружбы Греция-Армения в Парламенте Греции и поздравил Ставроса Калафатиса с вступлением на должность руководителя. Посол отметил, что последовательные подходы двух стран к существующим в международных отношениях проблемам предоставляют наилучшую возможность для более тесного и всестороннего развития взаимодействия, в котором межпарламентское сотрудничество также вносит свой важный вклад.

Посол также отметил, что в ближайшем будущем ожидает развития межпарламентских связей с Арменией и большей активизации сотрудничества в сфере парламентской дипломатии.

Ставрос Калафатис, в свою очередь, подчеркнул, что для него большая ответственность и честь возглавить парламентскую группу дружбы с братской Арменией в законодательном органе Греции. Он добавил, что сделает все возможное для создания жизнеспособной группы с активными инициативами, которая внесет свой вклад в дальнейшее углубление армяно-греческих отношений.