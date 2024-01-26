Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило никаких признаков использования ядерных материалов для производства оружия в Украине.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава организации Рафаэль Гросси.

«Мы продолжаем работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях. Агентство не увидело причин для беспокойства относительно распространения ядерного оружия», - ТАСС приводит выдержку из выступления Гросси.

Год назад агентство организовало присутствие экспертов на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС.