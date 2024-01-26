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Майя Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС

Майя Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду провела первую консультацию с экспертами по обсуждению референдума о вступлении республики в ЕС. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию «РИА Новости».

«Президент Майя Санду встретилась с группой журналистов, экспертов гражданского общества и лидеров общественного мнения, которые приняли приглашение обсудить референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз. Встреча стала первой из серии консультаций», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Майя Санду уточнила, что инициировала референдум, чтобы граждане могли выразить свою волю относительно будущего страны. Президент намерена провести аналогичные консультации с местными общинами, представителями гражданского общества, частного сектора, различных отраслей экономики и социально-культурной жизни, политических партий и с журналистами.

24 декабря Санду заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Кроме этого, она предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. В конце прошлого года парламентарии проголосовали за поправки в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдове может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. 


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