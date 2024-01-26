В секторе Газа сообщили, что число жертв израильских ударов превысило 26 000

Число погибших в секторе Газа с начала нового этапа эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября 2023 года возросло до 26 083. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Al Jazeera, со ссылкой на органы здравоохранения Газы.

За последние 24 часа погибли 183 человека, 377 получили ранения.

Израиль начал военные действия в Секторе Газа с 7 октября, когда боевики палестинского радикального движения ХАМАС вторглись в Израиль, убив 1200 человек и захватив в плен 240 .