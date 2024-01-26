Южная Корея укрепит сотрудничество с США и Японией в ответ на сближение России и КНДР

Республика Корея вынуждена наращивать сотрудничество с США и Японией в ответ на сотрудничество РФ и КНДР. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Республики Корея, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС одно из последних заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

24 января Сергей Лавров заявил, что США, Республика Корея и Япония создают военный союз, который увеличивает военную активность и проводит военные учения в беспрецедентном масштабе. По его словам, цель этих военных учений - подготовка к войне. Военные учения США и Южной Кореи также воспринимаются и в КНДР.

«Укрепление обороноспособности в ответ на угрозы и провокации Северной Кореи - естественная мера по защите нашего населения. Чем дольше продолжится военное сотрудничество России и Северной Кореи, тем больше станет необходимость в сотрудничестве в сфере безопасности между Республикой Корея, США и Японией», - заявили в пресс-службе ведомства.

МИД России неоднократно опровергал утверждения в незаконном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.