Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер- министру Индии Нарендре Моди

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди по случаю Дня Республики.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Индии по случаю Дня Республики Индия.

Для народов и государств, которые боролись за независимость, День Республики является знаменательным поводом еще раз подтвердить приверженность народа и государства закрепленным в Конституции принципам справедливости, суверенитета, равенства и братства.

Конституция Республики Индия не только воплощает индийскую историческую и политическую культуру, но и является лучшим примером гармоничного синтеза положений политической и философской мысли нации в основополагающем законе.

Неслучайно идеи Конституции и конституционализма сыграли большую роль в основе многовековой армяно-индийской дружбы, учитывая, что первая Конституция армянского народа была разработана в Индии. Сегодня мы уже можем с гордостью констатировать, что наши исторически сложившиеся дружественные связи и общее прошлое народов вступают в практический этап новых достижений в двусторонних и многосторонних отношениях.

Еще раз поздравляю Вас с Днем Республики, желаю Вам и дружественному народу Индии мира и благополучия”.