Объем торговли через Суэцкий канал упал на 42%: ООН

Атаки хуситов Йемена на суда в Красном море оказали огромное влияние на торговлю, осуществляемую через Суэцкий канал. Объем торговли по каналу за последние два месяца сократился на 42 %. Как передает «Арменпресс», об этом 25 января заявил эксперт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ян Хоффман.

«Мы очень обеспокоены нападениями на судоходство в Красном море», - приводит его слова Русская служба Deutsche Welle.

По данным эксперта ООН, количество контейнеровозов, проходящих через Суэцкий канал каждую неделю, сократилось на 67 % по сравнению с прошлым годом, транзит нефти упал на 18 %.

Красное море и Суэцкий канал являются центральными торговыми путями мировой торговли. На пути между Азией и Европой контейнеровозы вынуждены обходить южную оконечность Африки, что влечет за собой значительную потерю времени и дополнительные расходы на топливо в сотни тысяч евро.