Президент Республики Армения поздравил генерал-губернатора Австралийского союза по случаю национального праздника
11:50, 26 Январь 2024
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Хёрли по случаю национального праздника - Дня Австралии.
Как передает «Арменпресс», в послании говорится:
«Убежден, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Австралией, основанные на взаимном уважении и доверии, будут углубляться и расширяться во благо наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Австралии - прочного мира и процветания».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм