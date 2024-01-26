Президент Армении поздравил президента Индии по случаю национального праздника - Дня Республики

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Республики Индия Драупади Мурму по случаю национального праздника Индии - Дня Республики.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Несмотря на ряд исторических вызовов, формирование и конституциональность республики наилучшим образом воплотили идеи единства и солидарности, основанные на цивилизационных ценностях индийского народа.

С радостью должен признать, что отношения между Арменией и Индией, основанные на исторических и дружественных связях, вступают в практическую фазу. Уверен, что в современном многополярном мире мы продолжим совместными усилиями способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - мира и процветания».