Сумма, выплаченная первыми 1000 крупными налогоплательщиками в 2023 году, составила более 1 трлн 710 млрд 577 млн драмов
11:09, 26 Январь 2024
На официальном сайте Комитета государственных доходов опубликована информация о налогах и сборах, уплаченных первыми 1 000 крупными налогоплательщиками за январь-декабрь 2023 года.
Как передает «Арменпресс», согласно порядку, опубликованному на сайте КГК, в пятерку крупнейших налогоплательщиков вошлиЗангезурский медно-молибденовый комбинат, компании «Grand Tobacco», «Газпром Армения», «Mobile Center Art» и «Pretty Way».
1 000 крупными налогоплательщиками в январе-декабре 2023 года в госбюджет уплачено более 1 триллиона 710 миллиардов 577 миллионов драмов. Сумма выплат налоговому органу составила более 1 трлн 308 млрд 983 млн драмов, сумма платежей таможенному органу составила около 401 млрд 594 млн драмов.
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