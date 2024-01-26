Китай призвал Иран сдерживать атаки хуситов в Красном море: Reuters

Власти Китая попросили своих иранских коллег сдерживать атаки повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на иранские источники.

Согласно иранским источникам, Китай заявил: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявлять сдержанность».

Стороны обсуждали эти вопросы на недавних встречах. Источники отказались сообщать какие-либо подробности об их датах и участниках.

Хуситы заявили, что они атакуют судна, проходящие по Красному морю, в поддержку палестинцев сектора Газа, страдающих от военных действий Израиля. Расходы на перевозку товаров увеличились из-за нападений хуситов, поскольку ряд крупных судоходных компаний поменяли свои торговые маршруты между Азией и Европой на более длинные.

Согласно иранским источникам, Пекин четко заявил, что будет очень разочарован Тегераном, если под удар попадут корабли, связанные с Китаем.

Несколько нападений, совершенных силами США и Великобритании против хуситов в Йемене в этом месяце, не смогли положить конец атакам группировки на Красном море.

Палестинские органы здравоохранения сообщили, что в результате израильских военных действий в Газе погибло более 25 700 человек. Израиль начал войну с целью уничтожения ХАМАС с 7 октября, когда боевики движения вторглись в Израиль, убив 1200 человек и захватив в плен 240.