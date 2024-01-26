Европейские индексы - 25-01-24

МОСКВА, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 16906.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 7464.20 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 7529.73 пункта, а российский RTSI снизился на 0.42% и составил 1119.39 пункта.