Из-за сильных метелей и опасности схода снежных лавин в Армении есть закрытые автодороги

Из-за сильных метелей и опасности схода снежных лавин для всех видов транспортных средств закрыты автодороги Сисиан-Горис (от Харджиса до Гориса), Шинуайр-Татев, Тту Джур-Навур, Норован-Лцен-Татев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, представляя ситуацию на межгосударственных и республиканских дорогах по состоянию на утро 26 января.

Участки дорог Гндеваз-Джермук, Ванадзор-Дилижан закрыты для автомобилей с прицепом.

Варденяц перевал из-за сильной метели закрыт для транспортных средств с прицепом, для других видов транспорта труднопроходим.

Перевал Степанавана от перекрестка Сисиана до участка «Зангер» труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

На автодорогах Наири, Степанавана, Туманяна, Лори, Ноемберяна, Арагаца, Апарана, Талина, Артика, Масиса, Арташата, Арарата, Вайка, Сисиана, Гориса, Капана - местами гололедица.

Остальные дороги на территории Армении открыты.