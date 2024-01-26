Платформа армянских разработчиков защищает от хакерских атак: ее пользователи - Ferrari, Manchester United, Panasonic

Стартап армянских основателей EasyDMARC защищает компании от фишинговых атак (разновидность киберпреступности), он обслуживает 100 000 доменов (адреса веб-сайтов в интернете) более чем 40 000 компаний в 130 странах.

В беседе с «Арменпресс» в EasyDMARC сообщили, что их платформой пользуются такие компании, как Ferrari, Manchester United, Panasonic, UN Women, Picsart и ряд других.

«93 % кибератак начинаются с электронной почты. EasyDMARC - это платформа B2B, SaaS, с помощью которой компании защищают свой домен, не позволяя киберпреступникам отправлять от их имени фишинговые электронные письма. Для этого используется техническое решение - DMARC, но оно сопряжено с рисками для компаний. Наш продукт снижает эти риски, позволяя предприятиям без дополнительных проблем внедрять DMARC в свою компанию», - представил Аваг Аракелян, соучредитель стартапа.

Он сообщил, что новая волна искусственного интеллекта облегчила работу киберпреступников.

«Раньше электронные письма, написанные киберпреступниками, иногда отличались по тексту. Различные инструменты искусственного интеллекта приравняли эту разницу к 0. Потому что при создании контента электронной почты киберпреступники начали использовать инструменты искусственного интеллекта», - пояснил Аракелян.

По его словам, даже Google и Yahoo осознали масштаб и актуальность проблемы и уже с прошлого года вынуждают организации по всему миру внедрять DMARC, а поскольку DMARC сопряжен с риском, на помощь приходит EasyDMARC.

История создания компании началась в 2016 году. Организация, основатели которой Герасим Ованнисян и Аваг Аракелян предоставляли консалтинговые услуги, подверглась кибератаке и понесла значительные убытки.

Изучив и протестировав решения, доступные на рынке, соучредители приступили к решению проблемы, используя принципиально новый подход. После года работы первая версия программного обеспечения начала работать в реальной среде. А общедоступная версия стала доступна в январе 2018 года.

«До 2020 года мы относились к этому как к хобби. После мы заметили спрос на наш продукт, привлекли команду, увеличив ее с 2 до более чем 70 человек. На данный момент мы уже представлены в 3 странах мира: США, Нидерландах и Армении. EasyDMARC сегодня известна во всем мире, и о нас пишут такие известные издания, как Forbes, Financial Times, TechCrunch, Tech Radar и Infosecurity Magazine», - рассказал он Аракелян.

Платформа на рынке имеет конкурентов, и, по словам основателя, это доказывает масштабы проблемы. По его убеждению, если конкурентов нет, значит, проблема не такая уж велика. Конкурентов, по его наблюдениям, с каждым днем становится все больше, но они продолжают оставаться в тройке лидеров, предлагая гораздо более простые решения.

Стартапу удалось привлечь инвестиции от различных инвесторов-ангелов, венчурных компаний, как армянских, так и международных. Он считает, что их успех заключается в своевременном выходе на рынок, в профессиональном опыте и с первого дня существования в разрешении проблем глобального рынка.

В компании также уведомили, что ищут талантливых людей для расширения своей команды.

Карине Тертерян