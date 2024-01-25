Артем Меграбян назначен председателем Комитета военной промышленности
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 января, Артем Меграбян назначен председателем Комитета военной промышленности.
Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте электронного правительства Армении.
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