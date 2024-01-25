Время в Ереване: 11:07,   25 Январь 2024

Артем Меграбян назначен председателем Комитета военной промышленности

Артем Меграбян назначен председателем Комитета военной промышленности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 января, Артем Меграбян назначен председателем Комитета военной промышленности.

Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте электронного правительства Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]