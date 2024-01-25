Делегация Национального Собрания Армении в ПАСЕ принимает участие в работе первой части ежегодной сессии Ассамблеи, проходящей 21-27 января в Страсбурге. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на пленарном заседании сессии член делегации НС Сона Казарян обратилась с вопросом к президенту Кипра Никосу Христодулидису:

"Ваше Превосходительство,

большая честь приветствовать Вас на этой Ассамблее.

Правительство Армении недавно выступило с инициативой “Перекресток мира”, касающейся разблокирования инфраструктур и укрепления взаимокоммуникации в регионе. Этот проект всемерно посодействует сотрудничеству и стабильному миру между народами нашего региона и за его пределами.

Г-н Президент, как относится Кипр к данному проекту?”.

"Кипр поддерживает проект "Перекресток мира", инициированный Республикой Армения”, - заявил президент Никос Христодулидис, добавив, что они содействуют любому усилию, включающему сотрудничество между странами.