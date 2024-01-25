В правительстве обсужден проект Концепции новой системы оценки необеспеченности семей

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Концепции новой системы оценки необеспеченности семей. Проект разработан созданной по поручению премьер-министра в 2021 году межведомственной комиссией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания Никол Пашинян коснулся представленных на заседании правительства данных о среднемесячной зарплате и отметил: “Среднемесячная зарплата в декабре 2023 года составила 356 180 драмов, что на 133 399 драмов или на 59,9% больше показателя за декабрь 2018 года, немного ниже, чем я ожидал. По сравнению с декабрем 2022 года рост составил 25 273 драма или 7,6%”.

Представляя Концепцию новой системы оценки необеспеченности семей, заместитель министра труда и социальных вопросов Анна Жамакочян сначала представила проблемы, связанные с формулой, адресностью и эффективностью действующей системы оценки.

Затем заместитель министра труда и социальных вопросов представила подробности относительно политики внедрения новой системы, ее целей, новой формулы и гибридного метода проверки, который лежит в основе этой системы. Анна Жамакочян отметила, что недостаток формулы действующей системы заключается в том, что предполагаемая необеспеченность измеряется на основе косвенной оценки уязвимости, а расчет доходов играет второстепенную роль в основе формулы.

“Самое главное, что нам нужно изменить, — это формула в новой системе, то есть нужно изменить не только процедуры, не только цели, но и логику самой формулы. Принимая это во внимание, в основу новой формулы был заложен гибридный метод проверки средств. На данный момент самое главное - включить измерение доходов в логику формулы, чтобы реальная картина необеспеченности и предполагаемая необеспеченность была видна и понятна, политика правительства была измеряемой”, - сказала заместитель министра труда и социальных вопросов. Аннa Жамакочян отметила, что по новому методу право на пособие будет определяться исходя из доходов, которыми распоряжается семья.

По словам Анны Жамакочян, целью новой системы является крайне бедная семья с ежемесячным доходом ниже минимальной продовольственной корзины на одного члена семьи. “С помощью этой модели предлагается ориентироваться на крайне бедные группы и достичь цели, которую поставило перед собой правительство: иметь ноль процентов крайней бедности”, - сказала заместитель министра.

По ее словам, благодаря стимулам к активации новой системы также будут предприняты необходимые усилия для получения работы и улучшения условий жизни за счет развития способностей зарегистрированных в системе необеспеченных семей. По словам Анны Жамакочян, будет осуществляться интегрированный кейс-менеджмент, то есть с семьями будет проводиться социальная работа на основе комплексных потребностей.

По части стимулирования людей к труду, премьер-министр подчеркнул, что на рынке труда существуют различные программы и добавил: “Мы можем предусматривать и дальнейшие стимулы, чтобы стимулировать заинтересованность как работодателя, так и работника. В чем смысл сказанного? Человек пользовался системой пособий на протяжении 20 лет, и 20 лет государство тратит на него огромные ресурсы, но его жизнь от этого не улучшается. Вот в чем проблема. Мы должны подойти к этой программе в логике этих 20 лет, потому что мы можем сопровождать его субсидиями, подоходным налогом и другими программами до тех пор, пока работа, о которой мы говорим, не станет его менталитетом”.

Состоялся обмен мнениями вокруг проекта, были представлены наблюдения о процессе перехода от старой системы к новой, об этапах запуска новой системы, особенностях гибридного метода и ожидаемых результатах.

Подводя итоги, премьер-министр отметил, что по результатам обсуждения можно зафиксировать, что пакет разработан и можно приступать к внедрению новой системы.