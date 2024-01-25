Пресс-секретарь СК представил подробности относительно дела о похищении члена Совета старейшин Еревана

Принимая во внимание различные спекуляции и неуместные проявления политизации относительно похищения члена Совета старейшин Еревана от фракции “Мать Армения” Наринэ Айрапетян, пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян представил некоторые обстоятельства инцидента, пообещав опубликовать более подробную информацию после завершения уголовного производства и окончательных правовых оценок.

Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook Гор Абрамян также отметил: “Следственный комитет Республики Армения 17 января 2024 года получил из МВД заявление Наринэ Айрапетян полиции о ее похищении группой лиц 15 января. Также был получен протокол, составленный полицией, согласно которому Айрапетян заявила, что ее никто не похищал, а заявление о похищении она сделала по политическим мотивам.

На основании заявления и полученных документов в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса по факту похищения человека группой лиц.

При многостороннем предварительном расследовании предметом расследования стали все версии, включая похищение человека. И для выяснения обстоятельств проводятся все необходимые, неотложные административно-следственные действия.

Следует подчеркнуть, что с участием потерпевшей Наринэ Айрапетян было проведено несколько следственных действий, которые в установленном порядке зафиксированы на видео. Кроме того, потерпевшая в своих показаниях также утверждала, что ее не похищали.

Тем не менее ведущий производство орган предложил, что если в ее отношении применяется давление, то по решению ведущего производство органа ей может быть предложена любая из мер специальной защиты. Последняя, однако, вновь отрицала обстоятельство давления и отказалась от предложенной ей меры специальной защиты.

Предварительное следствие продолжается”.