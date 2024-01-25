Продлен срок ареста незаконно удерживаемых в Азербайджане экс-лидеров Нагорного Карабаха
18:52, 25 Январь 2024
Азербайджан продлил сроки ареста лиц, занимавших руководящие посты в Нагорном Карабахе и незаконно удерживаемых в Баку.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, срок ареста экс-президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, экс-главы МИД Давида Бабаяна, а также спикера НС Давид Ишханяна, генералов Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна продлен на 4 месяца.
Ранее, 25 января, Азербайджан продлил срок ареста бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна на 4 месяца. Азербайджан предъявляет всем вышеперечисленным лицам сфабрикованные обвинения.
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