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Продлен срок ареста незаконно удерживаемых в Азербайджане экс-лидеров Нагорного Карабаха 

Продлен срок ареста незаконно удерживаемых в Азербайджане экс-лидеров Нагорного Карабаха 

Азербайджан продлил сроки ареста лиц, занимавших руководящие посты в Нагорном Карабахе и незаконно удерживаемых в Баку.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ,  срок ареста экс-президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, экс-главы МИД Давида Бабаяна, а также спикера НС Давид Ишханяна, генералов Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна продлен на 4 месяца.

Ранее, 25 января, Азербайджан продлил срок ареста бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна на 4 месяца. Азербайджан предъявляет всем вышеперечисленным лицам сфабрикованные обвинения.


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