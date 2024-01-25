В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчки были зафиксированы в 16.04, эпицентр располагался в районе города Батталгази.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.