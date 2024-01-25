В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки были зафиксированы в 16.04, эпицентр располагался в районе города Батталгази.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.
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