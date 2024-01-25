Министр экономики Армении ожидает значительного снижения уровня бедности по итогам 2023 года

Министр экономики Армении Ваан Керобян ожидает, что по итогам 2023 года в Армении будет зафиксировано значительное снижение уровня бедности. Как сообщает Арменпресс, об этом министр заявил на брифинге с журналистами после заседания правительства.

Министр, обосновывая свою точку зрения, отметил: “Мы берем международные и национальные статистические данные. Могу повторить то, что сказал на заседании правительства. Даже в 2022 году, когда Всемирный банк и другие крупные международные финансовые организации сообщали, что бедность в Армении может увеличиться с 26,5 процентов до 39,6 процентов (из-за высокой инфляции, несмотря на высокие темпы экономического роста), благодаря более быстрому росту минимальной заработной платы и пенсий, а также более быстрому или плановому внедрению многих других инструментов, нам удалось достичь того, что уровень бедность не только не увеличился, но даже снизился. Незначительно - с 26,5 до 24,8, - но снизился.

В 2023 году, когда, по нашим расчетам, на данный момент мы имеем 13-процентный рост реальной заработной платы, 37 тысяч новых рабочих мест за год, высокий экономический рост и низкую инфляцию, мы можем говорить о том, что, по нашему мнению, бедность значительно сократится», - сказал Керобян.