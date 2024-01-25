ЕГУ разрабатывает магистерскую программу с университетами других стран

В центре европейских исследований ЕГУ состоялась конференция «Европоведение. Право, управление и коммуникации. Краткое изложение проекта разработки совместной магистерской программы» (DEGES). Реализация проекта будет способствовать модернизации и интернационализации образовательной программы, разработке систем интеграции и вовлечения иностранных студентов, развитию потенциала университетов-участников и их включению в европейское пространство высшего образования.

Как передает «Арменпресс», проект впервые был реализован в Армении с использованием инструмента «Erasmus Mundus Design Measures».

«Программа DEGES проводится в сотрудничестве с Центром европейских исследований ЕГУ и Вильнюсским, Видземским университетами прикладных наук, Тбилисским государственным университетом и Люблянским государственным университетом. Одним из предусловий было то, что в обязательном порядке должны участвовать 2-3 европейских вуза. Участвуют 3 европейских вуза и 2 региональных», - представила руководитель программы DEGES Кристине Геворкян.

Она отметила, что путь к реализации программы сложен, поскольку для ее реализации в первую очередь необходимо учитывать требования стран-участниц, национальное законодательство и все те проблемы, которые могут возникнуть в процессе разработки программы.

«У студента будет возможность начать свое обучение либо здесь, либо в Вильнюсском университете и продолжить образование в других университетах, в результате он сможет получить 1, 2 или более дипломов, что является преимуществом этой программы», - уточнила руководитель программы.

Она сообщила, что после прохождения второго этапа они получат финансирование и смогут начать прием в рамках 100 студентов, 60 из которых получат стипендии.

Цель программы – создать новую междисциплинарную совместную магистерскую программу, которая будет соответствовать принятым европейским стандартам обеспечения качества аналогичных программ и в будущем пройдет аккредитацию программного обеспечения.

За 15 месяцев были разработаны Единая учебная программа и предметные программы образовательной программы, а также процедуры и документы, регулирующие единый прием, оценку, зачеты и взаимное признание степеней, обеспечение качества, финансовое управление и другие документы.