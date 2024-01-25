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Парламент Венгрии не видит срочности в ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии не видит срочности в ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО

Спикер Государственного собрания (Парламента) Венгрии Ласло Кёвер заявил, что не видит срочности в утверждении заявки Швеции на вступление в НАТО.

«Я не ощущаю какой-то особой срочности. Более того, я не думаю, что это чрезвычайная ситуация», - сказал Ласло Кёвер в интервью одному венгерскому сайту.

Парламент Турции 23 января одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь его должен ратифицировать президент Турции. Венгрия – единственная страна, которая еще не ратифицировала заявку Стокгольма. Для вступления необходимо одобрение всех 31 страны-члена альянса.

Ранее на этой неделе оппозиционная Социалистическая партия Венгрии заявила, что хочет созвать внеочередную сессию для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что правительство Венгрии призовет парламент как можно скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе.


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