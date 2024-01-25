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«Сухой порт», который будет построен в Армении, станет составной частью проекта «Перекресток мира»: Ваан Керобян

«Сухой порт», который будет построен в Армении, станет составной частью проекта «Перекресток мира»: Ваан Керобян

ЕРЕВАН, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. «Сухой порт», который будет построен в Гюмри, станет составной частью проекта «Перекресток мира», представленного правительством Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр экономики РА Ваан Керобян в беседе с журналистами после заседания правительства.

"На прошлой неделе состоялось заседание Комитета государственных инвестиций, в ходе которого был одобрен углубленный технико-экономический анализ "сухого порта", а премьер-министр поручил сформировать дорожную карту и уже сейчас приступить к реализации. Должен также отметить, что обсуждалось и было согласовано, что «сухой порт», по сути совпадающий с северо-западным перекрестком «Перекрестка мира», должен быть включен в генеральный план самого «Перекрестка мира» и уже присутствует в нем, как один из ее компонентов", - сказал Ваан Керобян.

Он отметил, что уже в этом году будут предприняты конкретные шаги в направлении запуска "сухого порта". "Мы уже ввели в обращение дорожную карту, которая, кстати, является частью технико-экономического анализа. Параллельно мы уже ведем различные работы в направлении привлечения к сделке консалтинговой компании, составления тендерного пакета и уже привлекаем конкретные инвестиционные компании", - сказал Керобян.


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