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На КПП Верхний Ларс нет серьезных проблем с армянскими грузовыми машинами: министр экономики РА

На КПП Верхний Ларс нет серьезных проблем с армянскими грузовыми машинами: министр экономики РА

В настоящее время на КПП Верхний Ларс нет серьезных проблем с грузовыми машинами. Об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Глобальной проблемы нет. Машинам, возможно, придется ждать 1-2 дня, но проходимость на нормальном для зимы уровне», - как передает «Арменпресс», заявил министр, добавив, что, конечно, было бы хорошо, если бы машины пересекали КПП Ларс беспрепятственно, но по сравнению с предыдущими годами ситуация лучше.

Накануне Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии сообщил, что автодорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущая из Грузии в Россию, вечером 24 января из-за снега была закрыта для большегрузов. Сегодня уже объявлено об открытии дороги.


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