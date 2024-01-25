В Украине признали, что не готовы разместить истребители F-16

Киев не сможет сейчас принять истребители F-16, даже если европейские страны передадут их в дар. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат.

«Можно было слышать различные заявления европейских лидеров, что они готовы нам передать самолеты, чтобы они у нас находились территориально, — сказал он в эфире телеканала “Рада”. — Но это не тот вариант, который подходит Украине. Нам нужно, чтобы они работали, прикрывали воздушное пространство».

Игнат уточнил, что сейчас в Украине отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания F-16 и, кроме того, нет пилотов, обученных управлять ими.

«Это не просто самолеты, а авиационные комплексы, требующие соответствующих условий, оборудованных аэродромов, пилотов. Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она (техника) работала», - добавил представитель ВВС.

Игнат отметил, что «даются разные прогнозы» относительно того, когда Украина сможет получить западные самолеты, но конкретных дат он не назвал.

В настоящее время шесть украинских пилотов проходят подготовку на F-16 в Дании. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала 19 истребителей. Власти США одобрили этот шаг. Киев выразил надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что это произойдет не раньше весны.