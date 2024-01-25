США и Ирак начнут переговоры о выводе сил международной коалиции: Reuters

Вашингтон и Багдад готовы начать переговоры о выводе сил международной коалиции во главе с США, дислоцированных в Ираке, и «замене их двусторонними отношениями». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Согласно источникам, посол США в Ираке Алина Романовски 24 января передала письмо министру иностранных дел Республики Фуаду Хусейну, в котором Соединенные Штаты отказались от предварительного условия о том, что перед выводом сил они должны прекратить нападения иракских ополченческих группировок на силы США.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Ирака заявило, что получило «важное» письмо, которое будет рассмотрено премьер-министром Мохаммедом Аль-Суданом. Министерство не сообщило подробностей.

Агентство Reuters отмечает, что переговоры могут занять несколько месяцев, и их исход пока неясен.

У США в Ираке 2500 военнослужащих, которые консультируют и поддерживают местные силы, чтобы не дать террористической группировке «Исламское государство» возглавить регион. Сотни военнослужащих из Европы и других стран также находятся в Ираке в составе коалиции, возглавляемой США.

Во время военных действий Израиля в секторе Газа американские силы, дислоцированные в Ираке и Сирии, около 150 раз подвергались нападениям поддерживаемых Ираном ополченцев, США наносили им ответные удары.

5 января Аль-Судани заявил, что обоснование присутствия сил международной коалиции завершено, и Багдад намерен предпринять конкретные шаги, чтобы положить конец присутствию иностранных военных в стране.