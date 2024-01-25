Директор СНБ представил Николу Пашиняну отчет о деятельности структуры

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 24 января посетил Службу национальной безопасности с целью обсуждения отчета о деятельности ведомства в 2023 году.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, директор СНБ Армен Абазян и его заместители доложили о действиях, проведенных за отчетный период.