Самым важным в процессе делимитации и демаркации является правовая оценка. Товмасян

ЕРЕВАН, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Самым важным в процессе демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы является юридическая оценка. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сказал глава Комитета кадастра Сурен Товмасян, отвечая на вопрос, есть ли у комиссий по демаркации границы и вопросам безопасности границ Армении и Азербайджана разъяснения о том, какие карты следует использовать для демаркации и делимитации.



«На основании правовой оценки можно только сказать, на каких картах можно осуществить этот процесс. Эти работы ведутся, есть группа под руководством вице-премьера Армении, в которой участвуют и мои заместители, ведется ежедневная работа", - сказал он, добавив, что результаты будут объявлены публично.



На замечание, что премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «Армения не имеет кадастрового сертификата», глава кадастрового комитета заявил, что, по его мнению, речь премьер-министра касалась того факта, что границы Армении не демаркированы и не делимитированы.



"Когда границы Армении будут демаркированы и делимитированы, это будет означать, что границы Армении документально оформлены", - сказал Товмасян.



Очередное заседание соответствующих комиссий двух стран по вопросам демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном состоится в конце января. На заседании будет обсужден проект положения о совместной деятельности комиссий.