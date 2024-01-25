Киев заявил, что в плену в России находятся более 8 000 украинцев

По меньшей мере, 8 000 украинцев, включая мирных жителей, все еще находятся в плену в Российской Федерации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Юрий Таранюк.

На заседании Совета по правам человека, гендерному равенству и многообразию при МИД Украины Таранюк сообщил, что за время российских военных операций с Москвой было согласовано и осуществлено 49 обменов пленными.

«Цель Координационного штаба - вернуть в Украину всех и каждого из российского плена. Это касается и гражданских, и военнопленных. Сейчас проведено 49 обменов и возвращено домой 2 828 человек, из них 2 681 - военный. Возвращено и 147 гражданских лиц. В плену сейчас находятся более 8 000 человек, это где мы знаем, что это плен. И из этого числа более 1 600 человек - гражданские», - цитирует Юрия Таранюка Российская служба Deutsche Welle.

Он добавил, что Координационный штаб продолжает поиск десятков тысяч других украинцев, пропавших без вести.

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся в начале этого года. 3 января 230 украинцев вернулись на родину. Ранее обмен пленными был в августе 2023 года.

Как сообщал «Арменпресс», 24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, в результате чего погибли все 74 человека, находившиеся на борту. По данным Минобороны РФ, в сбитом Киевом самолете находились 65 военнопленных ВСУ, которых перебрасывали в Белгородскую область с целью обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих лица.