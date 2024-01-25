Министр экономики Израиля назвал Иран «законной целью для военных ударов»
Нир Баркат, глава Министерства экономики Израиля, заявил, что Иран стал «законной целью для военных ударов» Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом министр заявил в интервью агентству Telegraph.
«Иран - это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента (США Джона) Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», - заявил Нир Баркат.
Израильский министр считает, что Тель-Авиву следует дать понять Тегерану, что он не избежит ответственности за использование «марионеток» против Израиля.
Он также сказал, что палестинцы Западного Берега никогда больше не получат возможности работать в Израиле, и на смену им приедут более четверти миллиона иностранных специалистов.
Баркат также сообщил Telegraph, что Израиль может продолжить свою операцию в секторе Газа и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы, составляющие более $250 миллионов в день.
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