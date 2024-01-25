Азербайджан продлил срок ареста Рубена Варданяна

Азербайджан продлил срок содержания под стражей бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, которому правоохранительными органами Азербайджана предъявлены ложные обвинения.

Как передает «Арменпресс», арест Рубена Варданяна продлен еще на 4 месяца.

28 сентября 2023 года суд Азербайджана принял решение арестовать Рубена Варданяна на 4 месяца. Его ложно обвинили в «финансировании терроризма, создании и участии в вооруженных формированиях и группах, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики». 27 сентября 2023 года правоохранительные органы Азербайджана незаконно задержали и похитили Рубена Варданяна с территории КПП на Лачинском коридоре.