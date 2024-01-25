Хуситы заявили об обстреле нескольких американских военных кораблей

Йеменские хуситы заявили о столкновении с несколькими военными кораблями США: эти военные корабли пытались защитить два американских торговых судна в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство «Интерфакс», со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари заявил, что военный корабль США был напрямую сбит во время боя, а два торговых судна были вынуждены «отступить и вернуться».

«Несколько наших баллистических ракет поразили свои цели, несмотря на попытки военных кораблей перехватить их», - говорится в заявлении хуситов.

Это противоречит заявлению Центрального командования Вооруженных сил США, в котором говорится, что ни одна из трех ракет, выпущенных хуситами по их кораблям, не достигла цели.

«Одна ракета упала в море. Две другие ракеты были успешно перехвачены и сбиты американским кораблем USS Gravely (DDG 107)», - сообщило командование.

С середины ноября хуситы совершили более 30 нападений на международные и торговые суда. Повстанческое движение заявило, что будет атаковать корабли, связанные с Израилем, до тех пор, пока военные действия в секторе Газа не прекратятся. Соединенные Штаты и Великобритания за последние недели нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене. Однако, атаки хуситов не прекращаются.