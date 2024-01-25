Северная Корея объявила о первом испытании крылатой ракеты нового типа
11:51, 25 Январь 2024
24 января Северная Корея осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасар-3-31». «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.
Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР.
«Запуск не оказал влияния на безопасность окружающих стран», - ТАСС приводит выдержку из публикации Центрального информационного агентства Кореи.
Других данных о запуске не сообщается.
В управлении сообщили, что текущие испытания проводились в рамках «непрерывного процесса обновления систем вооружений» КНДР.
Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея ранее сообщил, что КНДР 24 января произвела несколько запусков крылатых ракет в направлении Желтого моря.
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