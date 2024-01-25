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Северная Корея объявила о первом испытании крылатой ракеты нового типа

Северная Корея объявила о первом испытании крылатой ракеты нового типа

24 января Северная Корея осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа  "Пульхвасар-3-31». «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР.

«Запуск не оказал влияния на безопасность окружающих стран», - ТАСС приводит выдержку из публикации Центрального информационного агентства Кореи.

Других данных о запуске не сообщается.

В управлении сообщили, что текущие испытания проводились в рамках «непрерывного процесса обновления систем вооружений» КНДР.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея ранее сообщил, что КНДР 24 января произвела несколько запусков крылатых ракет в направлении Желтого моря.


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